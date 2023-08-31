إيران "تنصح" الجنود الأمريكيين بترك المنطقة لأهلها والعودة إلى ديارهم

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستمرة في تقديم الدعم لسوريا، قيادة وجيشا وشعباً حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بنظيره السوري، فيصل المقداد، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة دمشق.

وزير الخارجية السوري: أمريكا والدول الغربية تستثمر في الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة الرد على الهجمات الإسرائيلية على سوريا، حيث أدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مضيفا أنه “لم ولن تبقى أي ممارسة إجرامية واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي دون رد”.

وناقش عبد اللهيان مع المقداد “مواصلة محاربة الإرهاب وتواجد القوات الأمريكية غير الشرعية على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب”، قائلا:

ننصح الجنود الأمريكيين بالعودة إلى ديارهم وننصح المسؤولين الأمريكيين بأن يتركوا المنطقة لأهلها.

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان، أن إقامة علاقات ودية بين سوريا وتركيا أمر يصب في صالح البلدين والمنطقة.

وقال: “خلال الاجتماع الأخير للجنة الرباعية (إيران وروسيا وسوريا وتركيا)، طُرحت أفكار جيدة لإرساء الأمن والاستقرار بين سوريا وتركيا، واحترام السيادة السورية”.

ولفت عبد اللهيان إلى أن عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي في المنطقة واستعادة دورها سيصب في صالح دول المنطقة وهذه حقيقة تعترف بها تلك الدول.