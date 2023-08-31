برلين تسلم أوكرانيا 10 دبابات ليوبارد في غضون أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا سلمت أوكرانيا 10 دبابات من طراز “ليوبارد 1 إيه 5” ونحو 13 مليون قطعة ذخيرة للأسلحة الصغيرة في غضون أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن قائمة المساعدات العسكرية الجديدة تشمل تسليم 10 دبابات “ليوبارد 1 إيه 5″، ورادار واحد لمراقبة المجال الجوي من طراز “تي آر إم إل-4 دي”، و16 طائرة استطلاع دون طيار، ونحو 13 مليون قطعة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، و4 مركبات “إتش إكس 81”.

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وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية في الدونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.