في اليوم العالمي للمفقودين.. 17 ألف مفقود في لبنان لم يعرف مصيرهم… فيديو وصور

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وفي هذا السياق، أحيت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان واللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم العالمي للمفقودين، من خلال لقاء تضامني تحت عنوان “الزمن المعلق”، للتأكيد على أهمية تقديم الدعم لعائلات المفقودين وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، وتعزيز الجهود الدولية للبحث عن المفقودين وكشف حقائق مصيرهم.

وشارك في اللقاء عشرات العائلات الذين رفعوا بدورهم صور أبنائهم المفقودين، وتخلل اللقاء توزيعا لدفتر “الزمن المعلق” الذي عمل على تنفيذه يدويا عدد من أهالي المفقودين، ويحمل كل دفتر صورة لأحد المفقودين للتأكيد على عدم ترك هذه القضية واستمرار المطالبة بحق الأهالي في معرفة مصير مفقوديهم.

وتحدثت “سبوتنيك” مع عدد من أهالي المفقودين، الذين “أكدوا بدورهم على التمسك بمعرفة مصير أبنائهم الذين اختطفوا في سنوات مختلفة ومن قبل ميليشيات متعددة خلال الحرب، إلا أن ما يجمعهم جميعا هو انتظار أي خبر عن مفقوديهم وتوارث القضية من جيل إلى آخر”.

وألقت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، سيمون كاسابيانكا إيشليمان، كلمة قالت فيها: “يحمل هذا اليوم معنى ذا طابع عالمي بالنسبة للجنة الدولية. فكل سنة، نسعى إلى تسليط الضوء على محنة المفقودين في كل أنحاء العالم والتعبير عن تضامنا الراسخ مع الأهالي الذين يعانون من حالة عدم اليقين بشأن مصير أحبائهم وأماكن تواجدهم”.

وتابعت إيشليمان: “لقد مضى أكثر من 10 سنوات منذ أن بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم عائلات المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان من خلال جمع بيانات ما قبل الاختفاء والعينات المرجعية البيولوجيّة من العائلات المتضرّرة من أجل السماح للسلطات والهيئات المختصة المنشأة لتحقيق هذا الهدف بتوضيح مصير المفقودين وأماكن تواجدهم في نهاية المطاف”.

© Sputnik . abedal kader albai لجنة أهالي المفقودين في لبنان أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم العالمي للمفقودين لجنة أهالي المفقودين في لبنان أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم العالمي للمفقودين © Sputnik . abedal kader albai

وختمت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في لبنان: “اليوم تواصل اللجنة الدولية بذل قصارى جهدها في مرافقتها الفنية للهيئة الوطنية لمساعدتها على إنجاز مهمتها الإنسانية وتطوير قدرتها على البحث عن المفقودين وتحديد هويتهم”.

بدورها، ألقت رئيسة “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني، كلمة اللجنة قالت فيها: “إحياء هذا اليوم في العالم بدأ في عام 2011 أي منذ 12 عاما، أما أهالي المفقودين في لبنان يعتبرون أن كل يوم هو يوم المفقودين منذ 48 عاما منذ اندلاع الحرب في لبنان”.

وتابعت حلواني: “أشد ما آلمهم هو العثور بالصدفة منذ أيام معدودة على رفات بشرية في مقبرة بلدة مدوخا البقاعية، وقبلها في بلدة الشبانية وقبلها في مناطق عديدة أخرى وبعدها لا يعرفون متى ستنزاح طبقة التراب وتتكشف رفات جديدة، وتبقى مواقف السلطات المعنية هي بالتهرب من تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها إزاء الكشف عن مصير مفقودي الحرب اللبنانية من جهة ووضع العراقيل أمام الهيئة الوطنية التي شكلت بموجب القانون 2018/105 للكشف عن مصير هؤلاء الضحايا بدل تمهيد الطريق أمامها من جهة أخرى”.

© Sputnik . abedal kader albai لجنة أهالي المفقودين في لبنان أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم العالمي للمفقودين لجنة أهالي المفقودين في لبنان أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم العالمي للمفقودين © Sputnik . abedal kader albai

وطالبت حلواني “رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالتحرك الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الهيئة الوطنية كل الإمكانيات كما الإيعاز لكافة الهيئات والأجهزة الرسمية لتسهيل مهمتها”.

وتوجهت للمجتمع اللبناني بأفراده وهيئاته “للتضامن من أجل فرض حل عادل لقضية المفقودين بغض النظر عن انتماءات وجنسيات وتواريخ اختفاء الضحايا وعن الجهات المسؤولة عن خطفهم واختفائهم سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية”.