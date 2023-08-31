القائم بأعمال حاكم خيرسون: روسيا ستعيد بناء محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية

صرح فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية لـ”سبوتنيك”، بأن روسيا ستعيد بناء محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية التي دمرتها أوكرانيا جزئيا، في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يجري حاليا العمل على التصميم.

سبوتنيك. وأضاف سالدو قائلا: “أعتقد أنه بغض النظر عن حجم الأموال المطلوبة لإعادة بناء المحطة، فإن هذا مشروع مفيد اقتصاديًا وسيؤتي ثماره، لذا فالأمر لا يتعلق بالأموال، بل بالرغبة والفائدة”.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسولين، إن هناك حاجة لاستعادة مشروع محطة كاخوفسكايا لأن إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم، وكذلك منطقتي زابوروجيه وخيرسون الروسيتين، تعتمد عليه.

وسائط متعددة مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

يذكر أنه في يوم 6 يونيوالماضي، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الضربات على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي منها.

وأدى الدمار إلى تسرب المياه بشكل لا يمكن السيطرة عليه من خزان المحطة وغمر بعض مناطق خيرسون أسفل نهر دنيبرو.

انحسار المياه قريبا بشكل كامل في مقاطعة خيرسون بعد كارثة محطة “كاخوفسكايا”

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدمير المحطة بأنه عمل همجي من قبل نظام كييف، وأشار إلى أنه أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.