الدفاع الروسية: تحييد نحو 60 عسكريا أوكرانيا خلال التصدي لهجوم على محور كراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا خلال تصديها لهجوم على محور كراسني ليمان.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات “المركز” التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، بأن القوات الروسية تصدت لهجوم من قبل وحدات مسلحة أوكرانية، بما في ذلك أفراد تنتمي لتنظيم “آزوف”، الذي يعتبر إرهابيا ومحظورا في روسيا، على محور كراسني ليمان.

وأكد سافتشوك القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا خلال تلك المعركة، وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “تمكنت وحدات مجموعة قوات “المركز”، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد هجمات وحدات هجومية تابعة للواءين الآليين 21 و63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 12 التابع لتنظيم آزوف في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان”.

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وتابع: “جاء من بين خسائر العدو تدمير عربة قتال مشاة وعربة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تم إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز ليليكا-100”.

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد حاولت، ليلة أمس، شن هجوم جماعي بطائرات دون طيار على المنطقة الفيدرالية الوسطى في روسيا، وتم تدمير طائرة دون طيار في منطقة روزسكي في مقاطعة موسكو.