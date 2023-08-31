الخارجية الأمريكية تدعو المتمردين في الغابون إلى إطلاق سراح أعضاء الحكومة المحتجزين

دعت وزارة الخارجية الأمريكية قادة التمرد العسكري في الغابون، اليوم الخميس، إلى الإفراج عن أعضاء الحكومة المحتجزين.

القاهرة – سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عن “قلقها العميق إزاء التطورات الحاصلة في الغابون، معربة عن رفضها القوي للانقلابات العسكرية ونقل السلطة غير الدستوري”.

وأكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة إطلاق سراح أعضاء الحكومة وأسرهم وضمان سلامتهم، والحفاظ على الحكم المدني في البلاد، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان، وحثتهم على معالجة مخاوفهم بطرق سلمية من خلال الحوار بعد إعلان نتائج الانتخابات.

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وشددت الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه، على قلقها إزاء نقص الشفافية التي تسيطر على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أسفرت عن فوز الرئيس علي بونغو.

وفي وقت سابق، أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء أمس الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية.

وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان، تم بثه على القناة الرسمية للغابون: “بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية”.