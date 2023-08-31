عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تدمر مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة

أفاد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، بأن الطائرة دون طيار التي كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها.

وقال عبر قناته على “تلغرام”: “اليوم، دمرت قوات الدفاع الجوي في منطقة فوسكريسينسكي طائرة دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو. ولم تقع إصابات أولية ولا أضرار”.

وأشارعمدة موسكو إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

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ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.