أفاد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، بأن الطائرة دون طيار التي كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها.
وقال عبر قناته على “تلغرام”: “اليوم، دمرت قوات الدفاع الجوي في منطقة فوسكريسينسكي طائرة دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو. ولم تقع إصابات أولية ولا أضرار”.
وأشارعمدة موسكو إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بريانسك: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين دون وقوع إصابات
أمس, 19:42 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية أخيرًا بشكل منتظم، مهاجمة المدن الروسية بمساعدة الطائرات دون طيار. في الليلة السابقة، تم صد هجوم طائرات دون طيار في سبع مناطق في وقت واحد، وتم إسقاط طائرة دون طيار، على وجه الخصوص، في منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.
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