20 قتيلا إثر حريق اندلع بمنطقة الأعمال المركزية في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا

ذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع في مبنى في منطقة الأعمال المركزية في مدينة جوهانسبرغ، أسفر عن وفاة 20 شخصا.
جوهانسبرغ – سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، أن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرغ، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 43 آخرين.
وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى، ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.
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26 أغسطس, 13:35 GMT
يذكر أن مدينة جوهانسبرغ كانت قد شهدت عقد قمة “بريكس” الـ15، في الفترة بين 22- 24 أغسطس/ آب الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الحدث عبر الفيديو، فيما مثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف، وعززت مجموعة “بريكس” صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية.
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