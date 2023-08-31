20 قتيلا إثر حريق اندلع بمنطقة الأعمال المركزية في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا

ذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع في مبنى في منطقة الأعمال المركزية في مدينة جوهانسبرغ، أسفر عن وفاة 20 شخصا.

جوهانسبرغ – سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، أن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرغ، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى، ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.

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يذكر أن مدينة جوهانسبرغ كانت قد شهدت عقد قمة “بريكس” الـ15، في الفترة بين 22- 24 أغسطس/ آب الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.