خامنئي: يجب أن نحول أي جدال مع دول الجوار إلى تعاون

قال آية الله علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية في إيران، إن السياسة الحالية للحكومة في التواصل مع الدول المجاورة جيدة، مشيرا إلى أنه يجب الاستمرار عليها.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الحكومة، حسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، التي نوّهت إلى تأكيده على أن العقوبات المفروضة على إيران تستهدف التأثير على معيشة الشعب الإيراني.

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وأوضح خامنئي أن كبح جماح التضخم يعني أن طهران نجحت في تحييد الحظر المفروض عليها، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يجري جنبا إلى جنب مع المفاوضات.

وقال: “ندعم جميع الحكومات مهما اختلفت توجهاتها، ويجب علينا جميعا أن ندعم السلطة التنفيذية حتى تحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”.

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وعن سياسة التواصل مع دول الجوار، قال قائد الثورة الإيرانية إنها سياسة جيدة جدا، مضيفا: “يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون”.