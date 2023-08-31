خامنئي: يجب أن نحول أي جدال مع دول الجوار إلى تعاون

قال آية الله علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية في إيران، إن السياسة الحالية للحكومة في التواصل مع الدول المجاورة جيدة، مشيرا إلى أنه يجب الاستمرار عليها.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الحكومة، حسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، التي نوّهت إلى تأكيده على أن العقوبات المفروضة على إيران تستهدف التأثير على معيشة الشعب الإيراني.
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وأوضح خامنئي أن كبح جماح التضخم يعني أن طهران نجحت في تحييد الحظر المفروض عليها، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يجري جنبا إلى جنب مع المفاوضات.
وقال: “ندعم جميع الحكومات مهما اختلفت توجهاتها، ويجب علينا جميعا أن ندعم السلطة التنفيذية حتى تحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”.
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وعن سياسة التواصل مع دول الجوار، قال قائد الثورة الإيرانية إنها سياسة جيدة جدا، مضيفا: “يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون”.
كما أشار خامنئي إلى أن التواصل مع جميع حكومات العالم هو الاتجاه الصحيح الذي تسلكه الحكومة الإيرانية حاليا، باستثناء عدد محدود من الدول، مشيرا إلى أن انضمام طهران لتكتلات دولية مهمة يمثل نجاحا لها ويظهر حرص شركائها على أن تكون بينهم.
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