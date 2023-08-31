إعلام: الرئيس الصيني لن يحضر قمة مجموعة العشرين في الهند

ذكرت وكالة نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لن يذهب إلى قمة مجموعة العشرين في الهند، وبدلا من ذلك من المتوقع أن يمثل الصين رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ.

وقالت وكالة “رويترز”: “من المرجح أن يغيب شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في الهند، ومن المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، الصين في القمة يومي 9 و10 سبتمبر”.

وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول 2023، في نيودلهي.

مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.

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