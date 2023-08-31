الأمن الفيدرالي الروسي يصد مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك… فيديو

وقال بيان الأمن: “في 30 أغسطس (آب)، أوقف جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع الحرس الروسي ووزارة الشؤون الداخلية، أنشطة مجموعة تخريبية إرهابية أوكرانية في روسيا، تضم أفرادا من جهاز الأمن الأوكراني، وأفرادا عسكريين من المخابرات الرئيسية وأفرادا من العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأوكرانية”.