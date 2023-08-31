الأمن الفيدرالي الروسي يصد مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك… فيديو

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم صد مجموعة تخريبية من موظفي جهاز الأمن الأوكراني ومديرية المخابرات الأوكرانية ودائرة العمليات الخاصة، في مقاطعة بريانسك.
وقال بيان الأمن: “في 30 أغسطس (آب)، أوقف جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع الحرس الروسي ووزارة الشؤون الداخلية، أنشطة مجموعة تخريبية إرهابية أوكرانية في روسيا، تضم أفرادا من جهاز الأمن الأوكراني، وأفرادا عسكريين من المخابرات الرئيسية وأفرادا من العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأوكرانية”.
الأمن الفيدرالي الروسي: القضاء على أربعة مخربين أوكرانيين حاولوا التسلل إلى مقاطعة بريانسك
16 أغسطس, 12:57 GMT
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: “دخل المخربون روسيا بهدف شن سلسلة من الهجمات الإرهابية على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة”.
وتابع: “في منطقة نافيلسكي في مقاطعة بريانسك، تم القضاء على مسلحين اثنين واعتقال 5 وإصابة 3 منهم”.
وأضاف: “كان مع كل مخرب ترسانة مثيرة للإعجاب: مدافع رشاشة أمريكية الصنع مزودة بأجهزة إطلاق نار صامت، وأجهزة متفجرة، وعدد كبير من القنابل اليدوية، وأجهزة الرؤية الليلية”.
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