روبوت صيدلاني لأول مرة في تركيا يلفت الأنظار… فيديو

شهدت إحدى الصيدليات في تركيا ظهور روبوت يتعامل مع المرضى ويجيب على أسئلتهم حول المشاكل الصحية التي يريدون الاستفسار عنها.
وظهر الروبوت الذي يحمل اسم “ماربوت”، في إحدى الصيدليات في مدينة “يالوفا” التركية، حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أنه أثار تخوفات لدى الفنيين العاملين داخل الصيدليات من أنه يمكن أن يحل محلهم.
وقال مسؤول الصيدلية التي ظهر فيها الروبوت، لوسائل إعلام محلية، إن هذا الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي وأنه صناعة تركية، مشيرا إلى أنه الوحيد من نوعه في البلاد.
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