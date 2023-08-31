روبوت صيدلاني لأول مرة في تركيا يلفت الأنظار… فيديو

وظهر الروبوت الذي يحمل اسم “ماربوت”، في إحدى الصيدليات في مدينة “يالوفا” التركية، حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أنه أثار تخوفات لدى الفنيين العاملين داخل الصيدليات من أنه يمكن أن يحل محلهم.