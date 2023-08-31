أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن مجموعتين هجوميتين من القوات المسلحة الأوكرانية حاولتا اختراق خط الدفاع في محيط بلدة فيربوفوي في المقاطعة، وتم القضاء عليهما.

وكتب عبر قناته في “تلغرام”: “يظهر العدو في اتجاه زابوروجيه علامات التعب الواضحة بشكل متزايد، والتي، بالطبع، ترجع في المقام الأول إلى الإجراءات المنسقة لوحداتنا، والتي تعطي كل يوم رفضًا صارمًا للعدو”.

وأضاف: “الليله، تم تدمير مجموعتين هجوميتين للعدو بالكامل، حاولتا اختراق خط دفاعنا على مشارف فيربوفوي. وبعد ساعتين، كرر العدو المحاولة وتم تدميره أيضًا”.

وتابع: “تعمل قواتنا بكفاءة عالية، وتزيد من شدة القتال الناري على العدو، ولا تسمح لهم حتى بإخراج أنفهم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صحيفة: أوكرانيا لن تكون قادرة على القتال لفترة طويلة مثل إسرائيل

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.