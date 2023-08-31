إعلام: بريطانيا تنوي استبدال طائرة "إف-15" ذات القدرة النووية بـ"إف-35"

كتبت صحيفة غربية في مقال، نقلا عن مصادر، أن الطائرة “إف 15” قادرة على حمل أسلحة نووية، وسيتم استبدالها بطائرات “إف-35 إيه” الأمريكية، التي ستنشر قريبا في قاعدة “لاكنهيث” الجوية في المملكة المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرات قادرة على حمل قنابل نووية، موضحا أن “سربان من “إف-35 إيه” سيصلان إلى القاعدة الجوية الملكية البريطانية، المؤجرة للولايات المتحدة، في سوفولك في المستقبل القريب”.

وأضاف المصدر أن 54 طائرة ستصل إلى المملكة المتحدة في نهاية هذا العام، أو في وقت مبكر من عام 2024.

وأكد المصدر في مقال لصحيفة “تلغراف” على قدرة الطائرات على حمل أسلحة نووية، لكنها أقل تقدما، وسوف تحل محل طائرات “إف-15” الموجودة في القاعدة.

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