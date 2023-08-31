وزير الدفاع البريطاني يعلن استقالته من منصبه

استقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بعد أربع سنوات في منصبه، وأرسل بيان استقالة إلى رئيس الوزراء، ريشي سوناك.
وقال بن والاس، في بيان الاستقالة الرسمي الموجه إلى رئيس الحكومة: “بعد الكثير من المداولات، قررت أن أطلب الإذن بالاستقالة”.
وقبل ريشي سوناك استقالته، وسيخلفه في منصب وزير الدفاع وزير أمن الطاقة والحياد المناخي، غرانت شابس، ممثل حزب المحافظين ونائب في البرلمان، منذ عام 2005.
وتم تعيين والاس وزيرا للدفاع في عام 2019، من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وفي مقابلة مع صحيفة “تايمز”، في يوليو / تموز الماضي، أكد والاس نيته التقاعد من السياسة في الخريف، كجزء من تعديل وزاري مخطط له في الحكومة البريطانية، وذكر أنه يريد العودة إلى الحياة خارج الحكومة وسيكون سعيدًا بالعمل في إحدى الحانات.
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ودعا السياسي إلى تقديم مساعدة عسكرية واسعة النطاق لكييف، على وجه الخصوص، كما صرّح والاس في يوليو الماضي، أن بريطانيا تجاوزت خطتها لتوريد قذائف المدفعية بمقدار 15 مرة، لكن حجم إمداد كييف بالأسلحة الصغيرة والذخائر المضادة للدبابات، “تبين أنه أقل من المخطط له”، على حد تعبيره.
وفي الوقت نفسه، هذا الصيف، حصل خلاف بينه وبين فلاديمير زيلينسكي، إذ قال والاس إن أوكرانيا كان ينبغي أن تعرب عن امتنانها الكبير للدعم، ورد زيلينسكي، بتسجيل مقطع فيديو قال فيه “شكرًا” نحو 50 مرة في ثماني دقائق من الخطاب، وأضاف أنه على استعداد لشكر لندن “كل صباح”.
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