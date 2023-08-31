أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، جورج بيبي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ عندما اعتقد أن روسيا شنت عملية خاصة في أوكرانيا بسبب الطموح، وليس بسبب المصالح الحيوية.

وقال جورج بيبي: “إدارة بايدن كانت تأمل من خلال فرض العقوبات أن تجبر الرئيس الروسي على الاعتراف بأن استمرار العملية في أوكرانيا يكلف أكثر من الفوائد المحتملة”.

وتابع: “لم يفهم بايدن الأهداف الحقيقية لموسكو، والتي لا يمكن تعديلها بسبب العقوبات”.

وأضاف: “أمل (بايدن) كان مبنيا على اعتقاد خاطئ بأن بوتين رأى الغزو كطموح، وليس كشيء حيوي لحماية روسيا من تطويق الناتو”.

ووفقا له، نادرا ما تجبر القيود الاقتصادية الدول على رفض الدفاع عن مصالحها الحيوية، بغض النظر عن الخسائر.

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وأشار بيبي لصحيفة “Responsible Statecraft”، إلى أن العقوبات الأمريكية لا يمكن أن تكون مفيدة لواشنطن إلا كوسيلة ضغط في المفاوضات، لكن حتى هنا حرمت إدارة بايدن نفسها من مثل هذه الفرصة، ما سمح لروسيا بمعرفة أنه من غير المرجح رفع القيود حتى لو توقف الصراع.

وتسعى الدول الغربية، من خلال فرض تلك العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، رغم تأكيد موسكو المتكرر أن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع الأهداف المخطط لها.

وأعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتزايد.