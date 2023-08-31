الأسد: انسحاب تركيا من الأراضي السورية شرط لعودة العلاقات بين دمشق وأنقرة

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له أن “ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنها كانت هي القضايا الصحيحة”.

وأعرب الأسد، بالقول: “سياساتنا كانت سليمة، ما يدل على أن الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحًا نتيجة لتأثير الأحداث والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه”.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الرئيس الأسد إن “الانسحاب التركي من الأراضي السورية أمر حتمي ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة”.

وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية.

عبد اللهيان: إقامة علاقات ودية بين سوريا وتركيا أمر في صالح البلدين والمنطقة

وأشار الأسد إلى أن “العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها”.

من جهته أكّد وزير الخارجية الإيراني ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى سوريا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن “الأسد يستقبل أمير عبد اللهيان، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك”.