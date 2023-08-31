لافروف يستقبل وزير الخارجية التركي… فيديو

استقبل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، نظيره التركي، هاكان فيدان، الذي يزور موسكو لإجراء مباحثات حول جملة من القضايا.

وقال لافروف في افتتاح الاجتماع إن “هذا اللقاء سيناقش مسألة استئناف “صفقة الحبوب” والعلاقات الثنائية، إلى جانب الملف السوري والأزمة الأوكرانية”. وهذه هي الزيارة الأولى للوزير التركي فيدان إلى روسيا، منذ توليه منصبه الجديد. وتم تعيين فيدان وزيرا للخارجية التركية، في يونيو/ تموزالماضي، ويرأس منذ عام 2010 المخابرات التركية.

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