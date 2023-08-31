استطلاع للرأي: 40% من الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أبنائهم في المدارس

كشف استطلاع رأي جديد، اليوم الخميس، أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أطفالهم في المدارس، وسط تصاعد العنف المسلح في بلادهم.

وأظهر الاستطلاع الصادر عن مؤسسة “غالوب”، أن “ما يقرب من 40% من الأمريكيين يشعرون بالقلق على سلامة أبنائهم داخل المدارس”.

وقال الاستطلاع: “لا يزال آباء الأطفال في سن المدرسة في الولايات المتحدة، أكثر تخوفا من المعتاد بشأن السلامة الجسدية لأطفالهم في المدرسة، إذ يقول 38% إنهم يخشون على سلامة أطفالهم”.

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وفي حين أن هذا الرقم انخفض قليلا عن نسبة 44%، التي تم قياسها في عام 2022، فقد أشار الاستطلاع إلى أنه لا يزال من بين أعلى القراءات، منذ عام 1977.

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وذكر الاستطلاع، بالقول: “على الرغم من أن الحكومة الأمريكية اتخذت خطوات لمعالجة العنف المسلح والسلامة المدرسية، إلا أن هذه القضية لا تزال تمثل مشكلة، إذ شهد العام الحالي حتى الآن، أكثر من 20 حادث إطلاق نار وقع في ساحات المدارس، من صف الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك الحادث الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص في مدرسة مسيحية في ناشفيل، في ولاية تينيسي، في شهر مارس/ آذار الماضي”.

وأجرت مؤسسة “غالوب” استطلاعا للرأي عبر الهاتف، في الفترة من 1 إلى 23 أغسطس/ آب الجاري، بين 219 شخصا بالغا لديهم أطفال في المدارس، في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا.