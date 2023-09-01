نوفاك: روسيا تتوصل لاتفاق مع "أوبك+" لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا توصلت لاتفاق مع “أوبك+” بشأن خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن معايير جديدة الأسبوع المقبل.
وقال نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تطوير إقليم كراسنويارسك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الروسية قد اتفقت مع “أوبك +” على خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية: “نعم، لقد اتفقنا وسنعلن عن معايير جديدة الأسبوع المقبل”.
دول “أوبك” نفذت اتفاق “أوبك +” في يوليو بنسبة 321 بالمئة وأنتجت 27.31 مليون برميل يوميا
10 أغسطس, 14:11 GMT
في أغسطس/آب، خفضت روسيا طواعية صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى الانخفاض المعلن سابقا في الإنتاج، وتم الإعلان لاحقًا عن تمديد الخفض حتى سبتمبر/ أيلول، ولكن الآن بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.
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