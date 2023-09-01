نوفاك: روسيا تتوصل لاتفاق مع "أوبك+" لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية

وقال نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تطوير إقليم كراسنويارسك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الروسية قد اتفقت مع “أوبك +” على خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية: “نعم، لقد اتفقنا وسنعلن عن معايير جديدة الأسبوع المقبل”.