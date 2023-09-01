الدبيبة: نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها بكل إخلاص وما حدث في روما "أمر جلل"

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على أزمة إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، والمذاع عبر صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على مواقع التواصل، أنه “مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية”.

وتابع مؤكدا أن “ما حدث في روما أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي وقضية كبرى، وإن وقعت بشكل عابر، وذلك يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة”.

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وأضاف:

“نرفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، وننحاز للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وندين الاعتداءات المستمرة على حقوقه”.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع على أن “وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل”.

وواصل: “نحن اليوم ملتزمون تجاه مقدساتنا أن نتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية وهذه ضريبة المسؤولية”.

كما نوّه الدبيبة إلى

“استغلال أطراف كثيرة هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد أو الطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية”، بحسب قوله.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن يوم الأحد الماضي، عن”اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

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وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أكدت أن “المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة “صفر” الليبية عبر حسابها على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن “موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية”، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.