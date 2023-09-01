بري يدعو الكتل السياسية اللبنانية إلى حوار لـ7 أيام لانتخاب رئيس للجمهورية

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جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ45 “لاختطاف مؤسس “حركة أمل” الإمام موسى الصدر ورفيقيه”، التي حمّل فيها “السلطات الليبية القائمة حاليا المسؤولية إذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني، وحجب المعطيات التي تفيد التحقيق العدلي في قضية اختطاف واختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه”، بحسب قوله.

وأضاف بري قائلا بهذه المناسبة: “45 عاما تبحر الكلمات حيث أنت محراب صلاة ودرب جهاد عباءتك تمتد مساحة لوطن، 45 عاما أنت حيث أنت وكلما التمسنا طيفك نقرأ الحاضر نصرا وترسم لنا المستقبل فأنت الصدر لنا دون العالمين أو القبر”.

وتطرق بري في كلمته إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالقول: “عملنا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد أنه كان يجب أن ينجز، بالأمس واليوم وغدا قبل بعده، وقبل فوات الأوان ولا بد من المصارحة لتصويب مسار بعض الأطراف في الداخل لا سيما للوشاة”.

© Sputnik . abedal kader albai إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري © Sputnik . abedal kader albai

وأكد أن “الاستحقاق الرئاسي لا ينجز بهذه الطريقة”، وتسائل إن “كان على رئيس المجلس أن يدرج على جدول أعمال الجلسة الأخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟ كي يكتمل عقد الجلسة، عرضنا وديننا خط أحمر ونقطة على السطر”.

وجدد بري دعوته الأفرقاء اللبنانيين للحوار قائلا: “للمرة الأخيرة أقول تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية لمدة حدها الاقصى 7 أيام وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال بري حول ملف النفط والغاز: “كلي أمل إن شاء الله أن التنقيب في البلوك رقم “9” سيأتي أُكله والشكر والتقدير لمن صنع هذا الإنجاز للشهداء الذين رسموه والشكر لأمير البحر الاستشهادي، هشام فحص”.

© Sputnik . abedal kader albai إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري © Sputnik . abedal kader albai

وقال بري معلقا على التهديدات الإسرائيلية للبنان: “مع تصاعد وتيرة التهديدات في الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان وآخرها إعادة لبنان إلى العصر الحجري نؤكد أن “حركة أمل” معنية إلى جانب أخوتها في “حزب الله” لكي يكون كل فرد منها فدائيًا للدفاع عن حدود لبنان”.

وتطرق بري في كلمته للشأن الإقليمي، وقال في الوضع الفلسطيني: “القدس هي قبلتنا والرهان يبقى على سواعد المقاومين في كل فلسطين المحتلة”.

© Sputnik . abedal kader albai إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري © Sputnik . abedal kader albai

وحول الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، قال بري: “الرهان على الإخوان في مخيمات الشتات في لبنان بوجوب الوعي والتنبه من الوقوع في براثن الاقتتال الداخلي وما حصل في مخيم عين الحلوة يدمي القلب وهو لو استمر أو تكرر وممنوع أن يتكرر، سيكون بمثابة طعنات الخناجر في ظهور المقاومين وعمل مشبوه”.

© Sputnik . abedal kader albai إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري © Sputnik . abedal kader albai

وعن الوضع في سوريا، أكد بري أن “وقوفنا إلى جانب سوريا وحقها في الاستفادة والاستثمار في حقولها ونقدر ما بدأته السعودية ومصر والجزائر من مبادرة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ونستغرب حالة التخبط والخجل في لبنان الرسمي”.

وتطرق أيضا للحديث عن العراق قائلا: “في أجواء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ننظر بأمل وارتياح إلى مسار التعافي الذي يسلكه العراق فاستقراره وتقدمه يوفر مظلة أمن وأمان للمنطقة”.

© Sputnik . abedal kader albai إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري © Sputnik . abedal kader albai