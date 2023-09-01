حاكم مقاطعة بسكوف: تحييد جسم مجهول الهوية في سماء المقاطعة… فيديو

قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، ليل الخميس/ الجمعة، إن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو.

ونشر فيديرنيكوف مقطع فيديو على “تلغرام”، يظهر إجراءات تحييد الجسم المجهول.

وأكد حاكم مقاطعة بسكوف أنه لا توجد أي أضرار وقعت جراء الحادث. مضيفا أن المزيد من التفاصيل ستأتي لاحقا.

في وقت سابق يوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وخلال اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على “تلغرام”، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.

وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.