قنديل فلكي عملاق يضيء سماء سوريا… صور

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وطلبت الجمعية الفلكية السورية من محبي الظواهر الفلكية “مراقبة بزوغ القمر (السوبر) في أحلى تجلياته شرقًا”.

وأشارت مصادر الجمعية لـ “سبوتنيك”، إلى أن “القمر سيظهر اليوم على شكل قنديل فلكي عملاق سيُزين سماء سورية والعالم”، وسيصاحبنا خلال اليوم واليومين القادمين، ويكنى بالقمر الأزرق”. مبينة أن “قمر اليوم هو الثالث من بين أربعة أقمار عملاقة (سوبر مون) في دورته الفصلية”.

© Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا 1 /5 © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا 2 /5 © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا 3 /5 © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا © Sputnik . Basil Shrtouh 4 /5 © Sputnik . Basil Shrtouh © Sputnik . Basil Shrtouh 5 /5 © Sputnik . Basil Shrtouh 1 /5 © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا 2 /5 © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا 3 /5 © Sputnik . Basil Shartouh القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا 4 /5 © Sputnik . Basil Shrtouh 5 /5 © Sputnik . Basil Shrtouh

وأوضحت الجمعية أن “بدر اليوم سيكون مكتملا، وفائق الحجم (ظاهريا) ويبدو أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقًا وسطوعًا بنسبة 30% منه عندما يكون “ميكرومون” بأبعد نقطة له عن الأرض وتسمى بالأوج”.

وبينت الجمعية أن هناك عددا من المظاهر المرافقة لظاهرة القمر العملاق، “منها حالة المد والجزر، الأمر الذي سينعكس نشاطا زائدا على شواطئنا، خاصة إذا ترافقت مع طقس مضطرب ورياح قوية”.

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