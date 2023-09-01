إعلام: حكومة النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية في مناطق العمليات العسكرية

أعلنت سلطات النيجر تعليق أنشطة المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية غير الحكومية في مناطق العمليات العسكرية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية النيجرية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: “نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بتعليق جميع الأنشطة والتحركات في مناطق العمليات مؤقتا”.

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وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.