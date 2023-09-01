عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر

قالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن روسيا تربح الصراع في أوكرانيا، والغرب يخسر على خلفية أكاذيب الولايات المتحدة.
وقالت خلال كلمتها: “أمريكا تكذب بشأن الحرب، هذه هي المأساة. هم (الغرب) يخسرون. روسيا تفوز”.
وأضافت غرين أن الولايات المتحدة، مع استمرارها في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، “تمول قتل الأبرياء”.
وقالت: “نحن نمول قتل الأبرياء، بينما لا يقف قادتنا المتغطرسون ليقولوا إن الوقت قد حان للحديث عن السلام”.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات”.
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وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا “أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى”.
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