مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب

صرّح الرئيس السابق للجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هارالد كوجات، بأن تقديم طائرات “إف-16” الأمريكية إلى كييف لن يكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة لها في الحرب.

برلين – سبوتنيك. وقال كوجات، الذي عمل مفتشا عاما في الجيش الألماني، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت فوخي” السويسرية: “هل هناك سلاح يمكنه أن يساعد أوكرانيا على تغيير موقفها الاستراتيجي؟ حتى الآن جميع الأسلحة التي قُدمت إليها من دبابات وراجمات صواريخ كان من المفترض أن تغير قواعد اللعبة”.

وأضاف: “الشيء التالي الذي يجب أن يغير الوضع هو طائرات إف-16. بالطبع ستشكل هذه الطائرات دفعة للقوات الأوكرانية لكن الأنظمة الدفاعية الروسية فعالة للغاية. أعتقد أن الغرب لن يكون سعيدا برؤية طائرات إف-16 تسقط، وبالتالي يمكننا القول إن هذه الطائرات لن تغير قواعد اللعبة أيضا”.

وأشار كوجات إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا في ألمانيا حول تقديم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز “توروس” إلى أوكرانيا، لكنه اعتبر أن إمداد كييف بمثل هذه الصواريخ من شأنه أن يتسبب في تصعيد خطير، ورد فعل قوي من جانب روسيا.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ”سبوتنيك”، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز “إف-16” إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.

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