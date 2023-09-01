اللواء 200 الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويحيد 80 جنديا ويأسر آخرين في أرتيوموفسك

صد مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية استمر لعدة أيام.

وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.

وقال الضابط الروسي، إنه تم أسر ثمانية جنود أوكرانيين من اللواء 30 للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال أحد الجنود الأوكران الأسرى إنه نجى من الموت المحقق بمعجزة… كان هناك الكثير من الجثث للجيش الأوكراني هناك… رأيت 15 جنديا بين القتلى… كان هناك المزيد.

وبحسب الجندي الأوكراني، فقد رأى جبالًا من الجثث واضطر إلى قضاء الليل كله واليوم التالي بجوار جثث الجنود الأوكران القتلى، حتى تم أسره من قبل القوات الروسية.

وكشف الجندي الأوكراني أن جنديا روسيا عرض عليهم الاستسلام بعدما دخل إلى خندقهم، كما أنقذ ساقه التي كانت قد أصيبت.

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