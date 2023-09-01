المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك

دمرت مدفعية مجموعة قوات الجنوب الروسية مركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات المسيرة في بلدة كراسنوجوروفكا.

قال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية، فاديم أستافييف، لـوكالة “سبوتنيك”، إن مدفعية المجموعة دمرت أيضا نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا له، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز “ماستا-بي” في موقع في منطقة ألكسندرو شولتينو، وسبع قذائف هاون من عيار 120 و82 ملم في قطاعات مختلفة من الجبهة في اتجاهي ليسيتشانسك ومارينسك.

وأضاف أستافييف: “أيضًا، أكملت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسيبيوك (الشمس الحارقة) بنجاح مهام إطلاق النار على مجموعات وحدات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا”.

كان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.

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