سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وذكر الإعلام الأوكراني أن مراقبين أبلغوا عن وقوع انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق، ماعدا بعض المقاطعات غربي البلاد.

وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.

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