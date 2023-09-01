سلطات كورسك: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف في المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، تضرر مبنيين في مدينة كورشاتوف، جراء هجوم بطائرتين مسيرتين.
وقال ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق “تلغرام”: “هاجمت طائرتان مسيرتان كورشاتوف صباح اليوم، ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني… لقد توجه الخبراء إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار”.
وخلال أمس الخميس، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على “تليغرام”، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: الدفاع الجوي يدمر طائرة مسيرة قرب العاصمة
04:31 GMT
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
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