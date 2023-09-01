اقتصادي أمريكي يصف عواقب توسع مجموعة "بريكس"

وقال ساكس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “توسيع بريكس سيعزز أعضاء بريكس ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات في المنتديات الدولية”.

وأشار البروفيسور إلى أن العالم في خضم تحوّل عميق في مجال الطاقة نحو طاقة خالية من الكربون، وستلعب دول بريكس دورًا رئيسيًا ورائدًا في هذا الأمر.