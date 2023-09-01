اقتصادي أمريكي يصف عواقب توسع مجموعة "بريكس"

أعلن الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن توسيع “بريكس” سيعمل على تعزيز أعضاء الرابطة، وتوفير وزن أكبر في المفاوضات الدولية، وكذلك تعزيز “أوبك +” فيما يتعلق بأجندة الطاقة.
وقال ساكس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “توسيع بريكس سيعزز أعضاء بريكس ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات في المنتديات الدولية”.
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توسع تجمع “بريكس” وبداية جديدة لعصر متعدد الأقطاب
30 أغسطس, 13:57 GMT
وأضاف ساكس أن التأثير الآخر لتوسع بريكس سيكون تعزيز أوبك+، فضلا عن الدور القيادي لبريكس في الإنتاج العالمي وتجارة المعادن الاستراتيجية.
وأشار البروفيسور إلى أن العالم في خضم تحوّل عميق في مجال الطاقة نحو طاقة خالية من الكربون، وستلعب دول بريكس دورًا رئيسيًا ورائدًا في هذا الأمر.
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