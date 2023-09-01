الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: “في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم، تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية”.
وأضاف البيان: “تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.
سلطات كورسك: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف في المقاطعة
04:35 GMT
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
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