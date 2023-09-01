السفيرة التركية في الكويت: جاهزون لتسليم الكويت 18 طائرة "بيرقدار"

أعربت السفيرة التركية لدى الكويت، طوبى سونمز، أمس الخميس، عن استعداد بلادها لتزويد الكويت بكل المعدات العسكرية التي تطلبها.

وأجرت صحيفة “القبس”، مساء أمس الخميس، مقابلة مع طوبى سونمز، أكدت من خلالها توقيع الكويت وتركيا عقدا يقضي بشراء 18 طائرة مسيّرة (درون) تركية الصنع، من طراز “بيرقدار” TB2 الشهيرة، وأن أنقرة جاهزة للتسليم وقتما تشاء الكويت.

الكويت تشتري مسيرات “بيرقدار” التركية في صفقة بقيمة 367 مليون دولار… فيديو

وجاءت تصريحات السفيرة التركية لدى الكويت، خلال احتفال سفارة بلادها في الكويت بمناسبة الذكرى الـ101 ليوم النصر، والتي أشادت أثناء الاحتفالية بمستوى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وسعيهما إلى تحسين القدرات الدفاعية.

وأوضحت الدبلوماسية التركية أن الجيش التركي “قطع شوطا طويلا في مجال الإصلاحات والتخطيط والتدريب والاستثمار في التكنولوجيا والتحديث المؤسسي، حتى أصبح اليوم واحدا من أرقى وأقوى الجيوش في العالم”، مشيرة إلى أن “المعدات العسكرية التركية الصنع تشكل الآن أكثر من 75% من مخزوننا، ليس هذا فحسب، بل برزنا أيضاً كمزود موثوق للمعدات الدفاعية لشركائنا العالميين”.

وأكدت طوبى سونمز أن صادرات الأسلحة التركية سجلت في العام 2022، رقما قياسيا بلغ 4.4 مليارات دولار.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية، العميد محمد الجسار، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وتركيا والممتدة لعقود طويلة، منوّها إلى انتهاج البلدين سياسة التعاون لنشر السلام والاستقرار.

وأوضح المسؤول العسكري الكويتي أن من ثمرات التعاون الجيد بين بلاده وتركيا، تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي بالطائرة المسيرة التركية “بيرقدار”، مؤكدا أنها “أثبتت جدارتها وفاعليتها على مسرح العمليات”.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، التعاقد مع تركيا لشراء مسيرات من طراز “بيرقدار تي بي 2” التركية المقاتلة، لتعزيز دفاعات جيشها، في صفقة تبلغ قيمتها 367 مليون دولار.

ويشار إلى أن طائرة “بيرقدار تي بي 2” التركية يبلغ طولها 6.5 متر وعرضها 12 مترًا، ولها قدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كغ كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كم، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة، ما يعادل 130 كم، وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع.