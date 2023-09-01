صحيفة: أوكرانيا تعتزم استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز "أبرامز"

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا بصدد استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز “أبرامز” في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يأمل المسؤولون الغربيون أن يساعد ذلك على دعم الهجوم المضاد الأوكراني.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مسؤول في “البنتاغون” لم تذكر اسمه، أنه من المفترض أن تتسلم أوكرانيا أول 10 دبابات من أصل 31 دبابة من طراز “أبرامز” في منتصف سبتمبر.

الولايات المتحدة تنقل 31 دبابة “أبرامز” إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين

وبحسب مصدر المنشور، توجد الآن عشر دبابات في ألمانيا، حيث تخضع للإصلاحات النهائية، وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا، سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال الكولونيل مارتن أودونيل، المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الإسراع بتسليم 31 دبابة إلى أوكرانيا بحلول الخريف”.