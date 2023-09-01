مرشح للرئاسة الأمريكية يعترف بتفجير الولايات المتحدة لأنابيب "نورد ستريم 1 و2"

كشف المرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ بتفجير خطي الأنابيب “نورد ستريم 1 و2”.
وقال راماسوامي لوكالة “فوكس نيوز”، إنه في حال فاز بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية سيقوم بإبرام صفقة مع موسكو والتي من خلالها سيتم تجميد خط المواجهة واتخاذ “التزام حازم” بعدم قبول انضمام كييف إلى “الناتو”.
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25 أغسطس, 13:46 GMT
وأعرب راماسوامي عن رغبته في “فصل” روسيا عن الصين، واصفا تحالف البلدين بأنه “التهديد الأكبر” للولايات المتحدة.
واعتبر راماسوامي أن سبب التحالف الصيني الروسي هو السياسة الخاطئة للولايات المتحدة، مضيفا بالقول، إن “الخطأ الكبير كان عندما عزلنا روسيا عن الغرب من خلال تفجير خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2″، فضلًا عن فرض عقوبات على روسيا.
ويحتل راماسوامي المركز الثالث في ترشيحات الحزب الجمهوري لعام 2024، خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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