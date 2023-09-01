الهند تكشف عن مهمتها الأولى إلى الشمس

شرعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الجمعة، في البدء بالعد التنازلي لإطلاق بعثة “أديتيا – إل 1” لدراسة الشمس.

نيودلهي – سبوتنيك. ونشرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بيانا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، جاء فيه أن “العد التنازلي لمدة 23 ساعة و40 دقيقة، والذي سيسفر عن الإطلاق، عند الساعة 11:50 (9:20 بتوقيت موسكو)، في 2 أيلول/ سبتمبر 2023، بدأ اليوم في تمام الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي”.

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وأكّد بيان المنظمة الهندية أن “مهمة البعثة تتعلق بدراسة الشمس من مدار يقع عند نقطة “لاغرانج إل 1″، حيث تتساوى قوى الجاذبية الأرضية والشمسية، وتقع على الخط المستقيم الذي يربط بين الشمس والأرض، على مسافة نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض”.

ومن المفترض أن تسمح تلك المسافة لبعثة “أديتيا – إل 1” الهندية بمراقبة الشمس باستمرار، دون تشتيت الانتباه بسبب كسوف الشمس، كما سيتمكن العلماء الهنود من دراسة النشاط الشمسي، ومدى تأثيره على الطقس الفضائي في الوقت الحقيقي، بحسب البيان.

وأفاد بيان المنظمة الهندية بأن “المركبة الفضائية تحمل 7 أجهزة لمراقبة الغلاف الضوئي، والكروموسفير (الكرة الملونة، وهي تلك الطبقة الرقيقة من سطح الشمس المعرضة للفضاء الكوني)، والطبقات الخارجية للشمس (الهالة)، باستخدام المجال الكهرومغناطيسي، وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي”.