أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية، في يوم “المعرفة” (بدء العام الدراسي)، أطلقت 15 صاروخا على منطقة كييفسكي في مدينة دونيتسك.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: عند الساعة 13:45 بلدة نيتايلوفا – مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي)، حيث تم إطلاق 15 صاروخا”؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 13:10 أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في وقت سابق، إن أكثر من 40 ألف طفل جاؤوا إلى المدارس في يوم “المعرفة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك

ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة (كييفسكي) تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.