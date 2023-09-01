إيران تشدد على رفض التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لأي بلد خاصة لبنان

صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، بأن إيران ترفض التدخل الأجنبي بشؤون الدول الأخرى ومن ضمنها لبنان، مؤكدًا أن الملف الرئاسي اللبناني هو شأن داخلي.

وأكدّ عبد اللهيان، خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن “موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصّل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس”.

ونوّه عبد اللهيان أنه “تمت مناقشة الملفات الثنائية كافة ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء”، مؤكدا على أن التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها.

وأفاد عبدالله بو حبيب بأن “قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ووافقنا على التجديد لقوات اليونيفيل”.

وأوضح أنه “كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع بطريقة مقنعة، لكن نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاق المقر”.

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وذكر بوحبيب أن “الوزير عبد اللهيان، أكد خلال اللقاء أن الاتفاق الإيراني السعودي قائم ومستمر”.