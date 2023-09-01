سلطان النيادي يوجه كلمة وداعية قبل مغادرته محطة الفضاء الدولية… فيديو

وجّه رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الجمعة، كلمة وداعية قبل مغادرته محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد اختتام مهمة طاقم “Crew-6”.
وقال النيادي: “شكرا للجميع، شكرا لكل من ساعدنا في إنجاز المهمة هذه، 6 أشهر حقيقة من الأبحاث العلمية والأشياء التي قمنا بها على متن محطة الفضاء كانت جدا رائعة”.
وأضاف: “شاركنا المجتمع علوم الفضاء وأهمية الفضاء ولماذا نذهب للفضاء، نعمل هناك كعائلة واحدة لأهداف سامية وهي منفعة البشرية، الحمد لله قضينا 6 أشهر، كانت سريعة وهذه ليست النهاية، وستتبعها مهمات أخرى في القريب بإذن الله ونستمر في نشر العلوم عندما نعود إلى الأرض”.
ومن المقرر أن يعود النيادي إلى الأرض، يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة رواد فضاء آخرين، إذ سيتم نقلهم على متن المركبة الفضائية “دراغون”، ومن المتوقع أن يهبطوا بالقرب من ساحل تامبا في ولاية فلوريدا في خليج المكسيك.
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