سلطان النيادي يوجه كلمة وداعية قبل مغادرته محطة الفضاء الدولية… فيديو

وقال النيادي: “شكرا للجميع، شكرا لكل من ساعدنا في إنجاز المهمة هذه، 6 أشهر حقيقة من الأبحاث العلمية والأشياء التي قمنا بها على متن محطة الفضاء كانت جدا رائعة”.

وأضاف: “شاركنا المجتمع علوم الفضاء وأهمية الفضاء ولماذا نذهب للفضاء، نعمل هناك كعائلة واحدة لأهداف سامية وهي منفعة البشرية، الحمد لله قضينا 6 أشهر، كانت سريعة وهذه ليست النهاية، وستتبعها مهمات أخرى في القريب بإذن الله ونستمر في نشر العلوم عندما نعود إلى الأرض”.

ومن المقرر أن يعود النيادي إلى الأرض، يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة رواد فضاء آخرين، إذ سيتم نقلهم على متن المركبة الفضائية “دراغون”، ومن المتوقع أن يهبطوا بالقرب من ساحل تامبا في ولاية فلوريدا في خليج المكسيك.