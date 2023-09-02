وزير الخارجية الإيراني: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يضر المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن “إسرائيل هي عدو السلام والاستقرار ‏الإقليميين”.‏

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحذر عبد اللهيان من أن “تطبيع العلاقات مع النظام “الصهيوني” سيحدث ضررا بالمنطقة”، وفقا لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

وكانت إيران، قالت في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن “الحكومات الأمريكية أبدت دائمًا التزامها غير المشروط بتقديم الدعم الكامل للنظام الصهيوني. لقد بذلت الحكومة الأمريكية الكثير من الجهود في السنوات الأخيرة ونجحت في ترسيخ التطبيع السياسي في علاقات هذا النظام مع عدد من الحكومات العربية والإسلامية في المنطقة”.

واعتبر أن تطبيع إسرائيل مع الدول العربية “شجع النظام المحتل لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتجاهل الحقوق الأساسية للفلسطينيين وزيادة الجريمة اليومية ضد هذه الأمة”.

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وخلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز في ذوبان الجليد في العلاقات مع السعودية، وفقا لوكالة “إيرنا” الإيرانية.

وتابع مشيرا أثناء لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن “انفراج العلاقة بين طهران والرياض سيؤثر بشكل إيجابي على التطورات الإقليمية”.