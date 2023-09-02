ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة

أفاد الضابط الأمريكي السابق، أنتوني شافير، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بعدم الاستماع لمطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال في مقابلة مع قناة “George Galloway” على “يوتيوب”: “الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا، لم يستمعوا إلى الرئيس الروسي الذي بيّن بوضوح شديد مطالب روسيا، وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب كلماته”.
وأكد شافير أنه إذا استمر الغرب في موقفه، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و”الناتو”.
شويغو يناقش مع فيدان “صفقة الحبوب” والعمل المشترك في سوريا… صور وفيديو
14:51 GMT
تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع السلاح عن أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك