أفاد الضابط الأمريكي السابق، أنتوني شافير، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بعدم الاستماع لمطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال في مقابلة مع قناة “George Galloway” على “يوتيوب”: “الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا، لم يستمعوا إلى الرئيس الروسي الذي بيّن بوضوح شديد مطالب روسيا، وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب كلماته”.

وأكد شافير أنه إذا استمر الغرب في موقفه، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و”الناتو”.

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تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.