الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم.

وكشفت الدفاع الروسية، أن الزورق الأوكراني المسير تم اعتراضه وتدميره في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفه بالبحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.

وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين فوق بيلغورود

وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.