إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الجمعة/السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.
ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن عدد الصواريخ أو مداها وارتفاعها وسرعتها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونغ أون.
كوريا الجنوبية ترد على إعلان زعيم كوريا الشمالية نيته شن هجوم عسكري عليها
أمس, 09:00 GMT
كما شهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية.
يذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة تسمى “درع الحرية أولتشي”، بدأت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى اليوم 31 أغسطس، وتشارك فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز “بي-1بي”.
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