إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الجمعة/السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن عدد الصواريخ أو مداها وارتفاعها وسرعتها.

وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونغ أون.

كوريا الجنوبية ترد على إعلان زعيم كوريا الشمالية نيته شن هجوم عسكري عليها

كما شهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية.