مصرع 13 شخصا وإصابة 16 آخرين أغلبهم إيرانيون بحادث سير شمالي العراق

أفاد المدير العام لصحة محافظة صلاح الدين شمالي العراق، خالد برهان، ليل الجمعة/السبت، بمصرع 13 زائرا وإصابة 16 آخرين، أغلبهم إيرانيون، بحادث سير على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.

بغداد – سبوتنيك. وقال برهان للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن “حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى وفاة 13 زائرا وجرح 16 بحالات حرجة”. لافتا إلى أن “أغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف أن “المستشفيات استقبلت الجرحى وتجري لهم عمليات جراحية، والمتوفون تم إصدار شهادة وفاة لهم”.

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وشهدت مدن عراقية مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية حوادث سير مماثلة أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الزوار الإيرانيين والعراقيين.