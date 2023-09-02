الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثان حاول شن هجوم إرهابي على جسر القرم.

وكشفت الدفاع الروسية أن الزورق الأوكراني المسير الثاني كان شبه غاطس، وتم إحباطه وتدميره في البحر الأسود قبل الوصول إلى هدفه.

في الوقت ذاته، أعلنت الدفاع الروسية عن إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثالث شبه غاطس في البحر الأسود قبل الوصول إلى جسر القرم.

وليل الجمعة، كانت المحاولة الإرهابية الأولى التي شنها نظام كييف على جسر القرم، حيث دمرت البحرية الروسية زورقا أوكرانيا مسيرا شبه غاطس في البحر الأسود.

توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم

وفي السياق، أفاد مقر عمليات تشغيل جسر القرم، بتوقف حركة المركبات على الجسر مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.