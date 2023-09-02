إعلان حالة التأهب الجوي ضمن مقاطعة خاركوف في أوكرانيا

أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، إعلان حالة التأهب الجوي وسماع دوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا، وفي أجزاء من مقاطعة زابوروجيه تسيطر عليها سلطات كييف.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 01.54 ( يتطابق مع توقيت موسكو)، وفي الأجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف عند الساعة 01.59 (بتوقيت موسكو).

فضلا عن ذلك نقلت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن وسائل إعلام سماع دوي انفجارات في الجزء التي لا تزال تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

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