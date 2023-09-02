القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة

صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي للتجمع الغربي للقوات المسلحة الروسية، بأن الجيش الروسي استولى على معقلين وصدّ خمس هجمات مضادة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وقال زيبينسكي: “إن إجمالي خسائر العدو في القوة البشرية بلغت ما يصل إلى سرية من الجنود”.

وأوضح أنه في اتجاه كوبيانسك، واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة قوات “زاباد” (الغرب) عملياتها الهجومية، بدعم من المدفعية والعربات المدرعة من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 32 و43 ولواء غايغر المنفصل 68″.

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