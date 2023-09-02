واشنطن تعتزم الإعلان عن نقل ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف

ذكرت وسائل إعلام أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط الأسبوع المقبل للإعلان عن نقل شحنة من القذائف الخارقة للدروع تحوي اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، في أول مرة من نوعها ضمن حزم الإمدادات العسكرية لكييف.

موسكو – سبوتنيك. ونقل الإعلام الغربي، عن مصادر له، أن “إدارة الرئيس جو بايدن ستنقل ولأول مرة إلى أوكرانيا الذخائر المثيرة للجدل والتي تحتوي على اليورانيوم المنضب”.

ومن المقرر قيام إدارة بايدن بالإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة إلى كييف خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب الوكالة الغاية من تزويد أوكرانيا بهذه الذخائر استهداف الدبابات الروسية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القذائف يمكن استخدامها في دبابات “أبرامز” الأمريكية، التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر “اليورانيوم المنضب”

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المرتقب الإعلان عنها بين 240 و375 مليون دولار.