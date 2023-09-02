البنتاغون يدرس مناوبة 4000 جندي نقلوا إلى أوروبا الشرقية العام الماضي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون يدرس مسألة مناوبة أو سحب أكثر من 4000 من عسكرييه كانوا قد نقلوا إلى أوروبا الشرقية في عام 2022، ومن المتوقع أن تنتهي مدة إقامتهم هناك في عام 2024.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب المصادر، يناقش البنتاغون ما إذا كان من الضروري استبدال هذه الوحدات العسكرية أو ما إذا كان ينبغي سحبها من دون استبدال لاحق لها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. العملية العسكرية الروسية الخاصة واشنطن تعتزم الإعلان عن نقل ذخائر بـ”اليورانيوم المنضب” إلى كييف وكشفت المصادر أن البنتاغون يدرس حاليا ثلاثة خيارات، الاستبدال بالتناوب الكامل للوحدات المذكورة، أو التناوب الجزئي، أو عودتها إلى وطنها من دون أي استبدال لها.

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